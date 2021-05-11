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Политика
Владимир Путин «выводит» Россию из многостороннего международного договора
11 мая, 2021 09:25
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Kremlin.ru
В базе Госдумы появился законопроект президента России Владимира Путина о выходе страны из Договора по открытому небу. На сегодняшний день его участниками являются 33 страны - США вышли из договора в ноябре 2020 года.
Законопроект № 1168313-7 заметили в думской базе. На него обратило внимание ФБА «Экономика сегодня».
Договор разрешал государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга.
Штаты вышли из договора, ссылаясь на нарушения договора Россией. В январе Россия начала аналогичную процедуру.
Возвращение в договор допускалось, но если такой шаг предприняли бы США. В конце апреля 2021 года российский МИД заявил, что процедура денонсации завершится до конца мая.
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