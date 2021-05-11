Владимир Путин «выводит» Россию из многостороннего международного договора

Политика

В базе Госдумы появился законопроект президента России Владимира Путина о выходе страны из Договора по открытому небу. На сегодняшний день его участниками являются 33 страны - США вышли из договора в ноябре 2020 года.

Законопроект № 1168313-7 заметили в думской базе. На него обратило внимание ФБА «Экономика сегодня».

Договор разрешал государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга.

Штаты вышли из договора, ссылаясь на нарушения договора Россией. В январе Россия начала аналогичную процедуру.

Возвращение в договор допускалось, но если такой шаг предприняли бы США. В конце апреля 2021 года российский МИД заявил, что процедура денонсации завершится до конца мая.