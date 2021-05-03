Владимир Жириновский предложил оригинальное название должности Владимира Путина

Политика

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной оригинальной инициативой.

Политик отметил, что слово «президент» является заимствованием из английского языка, а в России должно быть свое название для руководителя страны.

Слово «царь» Жириновский отмел, потому что, по его словам, монархия является идеальным, но устаревшим вариантом государственного устройства.

Жириновский в эфире «Ura.ru» предложил называть российского лидера «верховным правителем».

Владимир Жириновский отказывается завещать свое тело науке.