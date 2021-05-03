Новости – Политика
Политика
Владимир Жириновский предложил оригинальное название должности Владимира Путина
3 мая, 2021 07:16
1 мин
1 мин
Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной оригинальной инициативой.
Политик отметил, что слово «президент» является заимствованием из английского языка, а в России должно быть свое название для руководителя страны.
Слово «царь» Жириновский отмел, потому что, по его словам, монархия является идеальным, но устаревшим вариантом государственного устройства.
Жириновский в эфире «Ura.ru» предложил называть российского лидера «верховным правителем».
Ранее по теме: Владимир Жириновский «отчитал» Эллу Панфилову за несоблюдение членами ЦИК масочного режима
Ранее по теме: Владимир Жириновский нашел альтернативу Суэцкому каналу
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку