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Политика

Владимир Жириновский предложил оригинальное название должности Владимира Путина

Дмитрий Байков
3 мая, 2021 07:16
1 мин
Дмитрий Байков
3 мая, 2021 07:16
1 мин
Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press
Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с очередной оригинальной инициативой.

Политик отметил, что слово «президент» является заимствованием из английского языка, а в России должно быть свое название для руководителя страны.

Слово «царь» Жириновский отмел, потому что, по его словам, монархия является идеальным, но устаревшим вариантом государственного устройства.

Жириновский в эфире «Ura.ru» предложил называть российского лидера «верховным правителем».

Владимир Жириновский отказывается завещать свое тело науке.

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