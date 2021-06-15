Владимир Жириновский рассказал об ожиданиях от встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может привести к восстановлению дипломатических отношений в полном объеме. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Саммит Путина и Байдена пройдет в Швейцарии 16 июня. Это будет первая личная встреча президентов с момента вступления американского лидера в должность.
Жириновский ожидает, что по итогам встречи двух президентов будут восстановлены дипотношения в полном объеме. По его словам, нужно расширять персонал диппредставительств в обоих странах. «Пусть 1000 наших дипломатов там сидят тысячу их, консульств по всей стране», - сказал он.
Также Жириновский выразил надежду, что будут решены и какие-то стратегические вопросы, пишет «РИА Новости».
Послы России и США начнут работу над договоренностями после встречи в Женеве.