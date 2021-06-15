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Политика
Послы России и США начнут работу над договоренностями после встречи в Женеве
15 июня, 2021 07:23
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Pixabay
Послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан могут вернутся в дипмиссии для работы по тем договоренностям, которые будут достигнуты на саммита президентов в Женеве.
Как рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, их возвращение с консультаций стало бы важным сигналом, что «переворачивается сложная страница» и начинается что-то новое между Москвой и Вашингтоном. Но при этом прорыва от встречи все же ожидать не стоит, пишут «Известия».
Саммит Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Швейцарии 16 июня. Это будет первая личная встреча президентов с момента вступления американца в должность.
Ранее «Русская Планета» пообщалась с экс-послом России в США, заместителем председателя комитета СФ Сергеем Кисляком.
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