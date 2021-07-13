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Политика
Владимир Жириновский предсказал участь Афганистана
13 июля, 2021 07:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ) в будущем возглавит Афганистан и России придется с этим считаться. Такой прогноз сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.
Жириновский отметил, что именно США создали талибов для борьбы с советскими войсками на территории Афганистана, однако сейчас в Белом доме предпочитают об этом не вспоминать. После того, как СССР вывел войска из республики, талибы там остались, пишет «РИА Новости».
Вскоре весь мир вынужден будет признать Талибан правительством Афганистана, считает Жириновский.
«Ответ очевиден»: Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.
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