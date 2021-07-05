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Политика
В Кремле оценили вероятность введения войск в Афганистан
5 июля, 2021 13:51
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Pixabay
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность введения российских войск в Афганистан.
На соответствующий вопрос журналистов Песков ответил, что обсуждений ввода российских войск в Афганистан не ведется. Российская сторона не ведет переговоров на эту тему с властями этой республики или с талибами.
При этом Песков отметил, что российские военные будут отслеживать ситуацию в приграничных районах Афганистана и принимать соответствующие решения, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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