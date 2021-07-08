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Политика
«Ответ очевиден»: Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан
8 июля, 2021 09:02
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан.
В ходе выступления Лаврова в Дальневосточном федеральном университете ему задали вопрос о возможном вводе войск в Афганистан.
«Я считаю, что ответ очевиден», – приводит слова Лаврова «РИА Новости».
Лавров также отметил, что выводом войск из Афганистана США де-факто признали провал своей операции в республике.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность введения российских войск в Афганистан.
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