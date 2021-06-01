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Политика
Владимир Зеленский выразил недовольство отсутствием военной помощи от Германии
1 июня, 2021 14:53
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что германия не оказывает военную помощь Киеву. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете FAZ.
По словам Зеленского, Германия не предоставляет Украине никакую военную помощь, хотя могла бы это сделать.
Зеленский поблагодарил канцлера ФРГ ангелу Меркель за поддержку, при этом заявив, что он надеялся на большее, пишет «РИА Новости».
Владимир Зеленский увидел угрозу для Украины союза России и Беларуси.
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