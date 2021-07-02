Владимир Зеленский рассказал о «бойне на Донбассе»
Украинский президент отреагировал на слова российского лидера.
Как сообщил Владимир Зеленский, он «готов встретиться с Путиным, если его действительно интересует решение кризисных вопросов в украино-российских отношениях».
При этом украинский лидер вновь заявил: «Мы точно не один народ», признав при этом, что «у нас есть много общего». К этому он отнес «часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии».
«Невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», - отметил Зеленский в интервью «Интерфакс-Украина».
Ранее Зеленский подчеркнул, что в будущем ситуация может измениться, однако для этого Россия должна перестать вести себя агрессивно, а именно прекратить войну на Донбассе и открыто захватывать территории
А президент РФ во время прямой линии заявил о том, что Украина не может попасть в список недружественных России стран, поскольку украинцы и россияне едины.