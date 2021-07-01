Владимир Зеленский перечислил условия для объединения россиян и украинцев в один народ
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что украинцы и россияне являются одним народом. Глава республики категорически с этим мнением не согласен, при этом убежден, что при желании положение дел еще можно спасти.
Зеленский подчеркнул, что стран действительно многое объединяет – история, память, соседство, родные, победа над фашизмом и ряд общих трагедий, однако этого недостаточно, чтобы называться одним народом.
«Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг», – убежден лидер Украины.
Он подчеркнул, что в будущем ситуация может измениться, однако для этого Россия должна перестать вести себя агрессивно, а именно прекратить войну на Донбассе и открыто захватывать территории, передает «Интерфакс-Украина».
Ранее президент РФ во время прямой линии заявил о том, что Украина не может попасть в список недружественных России стран, поскольку украинцы и россияне едины.