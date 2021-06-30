Новости – Политика
Политика
Владимир Путин напишет «разгромную» статью о «недружественной» Украине
30 июня, 2021 12:57
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не входит в список недружественных России стран.
«Я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Украинцы и русские — это вообще один народ».
Глава государства убежден, что дробление ни к чему хорошему не приводит, только ослабляет этнос, а русский народ всегда стараются раздробить внешние силы. Путин даже собираются написать об этом большую аналитическую статью и надеется, что с ней ознакомятся, в том числе, и на Украине.
Лидер РФ подчеркнул, что «совершенно точно» недружественно к России настроено руководство республики.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку