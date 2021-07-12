Владимир Зеленский – «кот в мешке» или «облако в штанах»
Украинцы совершили большую ошибку, избрав президентом страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его словам, действующий глава государства обманул свой народ, так как он говорил «ста голосами», пытаясь угодить всем и сразу.
Экс-депутат напомнил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который назвал Зеленского «котом в мешке». Сам Мураев предпочитает формулировку «облако в штанах», признавшись, что и сам был обманут в своих ожиданиях.
Мураев видит в этом влияние комедийного сериала «Слуга народа», что привело к ассоциации выдуманного президента с настоящей личностью, пишут «Известия».
По мнению Мураева, во многом сериал «Слуга народа», с главным героем которого Зеленский стремился себя ассоциировать, ввел украинцев в заблуждение. Сейчас многие жалеют, что пошли на поводу эмоций, сравнивая Зеленского с героем сериала - Голобородько.
Владимир Зеленский ждет список необходимых реформ для вступления в НАТО и «что-то новенькое».