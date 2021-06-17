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Политика
Владимир Путин все еще готов встретиться с Владимиром Зеленским
17 июня, 2021 14:19
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин уже выражал готовность встретиться с Зеленским, подчеркнув, что российский лидер заявлял об этом лично и с тех пор ничего не изменилось.
Однако, добавил Песков, пока никаких конкретных шагов в сторону организации встречи между Путиным и Зеленским предпринято не было, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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