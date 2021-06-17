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Политика
На Украине «ждут» войну с Россией. Названы конкретные сроки
17 июня, 2021 08:09
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Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look press
Война России с Украиной начнется с провокации ВСУ в Донбассе.Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошинв эфире телеканала NewsOne.
Волошин заявил, что провокации Киева и последующая военная операция могут привести к вооруженному конфликту с Москвой. Если украинские власти на это решатся, то стоит ожидать такой реакции от России.
В таких обстоятельствах, по мнению депутата, России проведет масштабную военную операцию с высадкой в районе Одессы и ударит в направлении Киева. Украина будет быстро захвачена целиком, сообщает «360».
Такое развитие событий Волошин не исключил до конца лета-начала осени.
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