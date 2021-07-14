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Политика
Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому взять паузу и внимательно прочитать статью об Украине
14 июля, 2021 08:51
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсудить его статью об Украине при личной встрече:
По словам Путина, если Зеленский хочет подискутировать, ему нужно взять паузу, чтобы внимательно прочитать сначала эту статью. Ему нужно поднять исторические документы и проанализировать их, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».
В ней лидер страны напомнил соседям - украинцам о том, что русские и украинцы – «один народ, единое целое».
У Владимира Зеленского не было времени прочитать статью Владимира Путина. Однако он ее прокомментировал.
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