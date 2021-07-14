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Политика
Владимир Путин сравнил украинских лидеров с перекрашивающимися хамелеонами
14 июля, 2021 07:37
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Kremlin PoolGlobal Look Press
Президент России Владимир Путин считает, что на власть в Киеве «перекрашивается», как хамелеон. Об этом он написал в своей статье об Украине.
Путин пояснил, что украинские лидеры идут к высоким постам, обещая и распространяя одни идеи и цели, но, достигнув власти, быстро «перекрашиваются» и начинают защищать совсем иные мысли и ценности.
Власть начинает защищать не интересы своего народа, а интересы тех, кто «руководит и оплачивает их пребывание» у руля, пишет «РИА Новости».
Напомним, накануне на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».
Владимир Путин напомнил украинцам о единых корнях от Древней Руси.
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