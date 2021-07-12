Владимир Путин напомнил украинцам о единых корнях от Древней Руси
Президент России Владимир Путин опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».
В ней лидер страны напомнил соседям - украинцам о том, что русские и украинцы – «один народ, единое целое».
Он также отметил, что воспринимает происходящее между двумя странами как большую общую беду, трагедию.
Владимир Путин написал, что над этой стеной, образовавшейся между Россией и Украиной неплохо поработали некие силы, которые давно хотели разобщить народы.
«И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве – от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой», - написал российский лидер.
Лидеры двух государств до сих пор не провели двустопную встречу. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, это происходит из-за того, что Киев не спешит выполнять минские соглашения.