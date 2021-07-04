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Политика
Дмитрий Песков: Встречу Путина и Зеленского затрудняет невыполнение минских соглашений
4 июля, 2021 18:02
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Pixabay
Киев не спешит выполнять минские соглашения и это затрудняет проведение встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, российские власти смущают несовпадение нынешних позиций украинского лидера с теми заявлениями, которые он делал в начале своей карьеры.
«Вот этот настрой, он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», - сказал Песков.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что его встреча с Владимиром Путиным обязательно состоится, однако не он находит взаимопонимания в этом вопросе с российским коллегой, пишут РИА «Новости».
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