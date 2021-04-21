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Политика
Владимир Путин после вакцинации постоянно кашлял на послании и был с немного севшим голосом
21 апреля, 2021 14:52
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Kremlin.ru
Публика обратила внимание на самочувствие президента России Владимира Путина во время послания парламенту. Глава государства постоянно откашливался, а голос казался немного севшим.
До этого 14 апреля Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Он должен быть защищен от коронавируса.
Те, кто присутствовали на послании, сдали три теста на COVID-19. Многие политики в зале были без масок - вероятно, они тоже привиты или имеют антитела.
В послании Путин призывал россиян привиться от коронавируса. Он также рассказал о планах к 2030 году достичь средней продолжительности жизни в стране на уровне 78 лет.
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