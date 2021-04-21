Владимир Путин после вакцинации постоянно кашлял на послании и был с немного севшим голосом

Политика

Публика обратила внимание на самочувствие президента России Владимира Путина во время послания парламенту. Глава государства постоянно откашливался, а голос казался немного севшим.

До этого 14 апреля Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Он должен быть защищен от коронавируса.

Те, кто присутствовали на послании, сдали три теста на COVID-19. Многие политики в зале были без масок - вероятно, они тоже привиты или имеют антитела.

В послании Путин призывал россиян привиться от коронавируса. Он также рассказал о планах к 2030 году достичь средней продолжительности жизни в стране на уровне 78 лет.