«Это сложнейшая задача»: Владимир Путин попросил продлить россиянам жизнь

Политика

Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что к 2030-му году средняя продолжительность жизни россиян должна достигнуть 78 лет. Трансляции обращения ведутся на трех федеральных каналах, а также на ряде интернет-ресурсов.

«Я хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более, что коронавирус еще не побежден окончательно. <...> Еще раз обращаюсь к гражданам страны, я прошу вас максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей», - сказал глава государства.

Отметим, что большинство первых лиц, включая мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на выступление Владмира Путина пришли без средств индивидуальной защиты.