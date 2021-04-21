Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Это сложнейшая задача»: Владимир Путин попросил продлить россиянам жизнь

Анастасия Красильникова
21 апреля, 2021 12:25
1 мин
Анастасия Красильникова
21 апреля, 2021 12:25
1 мин
Фото: Flickr
Фото: Flickr

Президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что к 2030-му году средняя продолжительность жизни россиян должна достигнуть 78 лет. Трансляции обращения ведутся на трех федеральных каналах, а также на ряде интернет-ресурсов.

«Я хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более, что коронавирус еще не побежден окончательно. <...> Еще раз обращаюсь к гражданам страны, я прошу вас максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей», - сказал глава государства.

Отметим, что большинство первых лиц, включая мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на выступление Владмира Путина пришли без средств индивидуальной защиты.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Здоровье
Коронавирус
Россия
Федеральное собрание
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!