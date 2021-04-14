Путин не стал скрывать реакцию на вторую прививку от нового заболевания и дал совет

Политика

Президент России Владимир Путин рассказал о самочувствии после второго компонента вакцины от коронавируса. Он дал совет тем, кто еще не привился.

О состоянии Путина узнал журналист телеканала Россия-24. Президент сказал, что вторая прививка прошла без побочных эффектов. Он признался: «Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку».

Глава государства поинтересовался у собеседника, привился ли он. Тот ответил, что переболел коронавирусом.

«И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать... Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова», - сказал журналисту Путин.

Первый укол Путину сделали 23 марта. Сегодня президенту ввели второй компонент. Название вакцины держат в секрете.