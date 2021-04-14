Владимир Путин сделал вторую прививку от COVID-19. Но доказательств тому нет

Президент России Владимир Путин заявил о том, что сделал сегодня вторую прививку от новой коронавирусной инфекции.

«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю», – сказал глава государства.

Он призвал жителей России последовать его примеру и как можно скорее получить препарат от COVID-19. Каким именно лекраственным средством привился лидер РФ, неизвестно.