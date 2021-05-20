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Политика
Владимир Путин пообещал «зубы выбить» всем
20 мая, 2021 15:36
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России в ходе выступления на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видео-конференции пообещал, что Россия «зубы выбьет» всем, кто попробует что-то у нее откусить.
Путин отметил, что некоторые говорят о том, что сибирские богатства якобы несправедливо принадлежат только одной России. «Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат».
По словам российского лидера, все пытаются у нас что-то забрать или откусить. «Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого - развитие вооруженных сил», - приводит слова Путина телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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