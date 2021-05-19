«Вытопчут все»: Дмитрий Чернышенко «задел» Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин отреагировал на слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко о туристах, которые все вытопчут.

Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, в ходе доклада о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пускать много туристов, потому что «они просто там вытопчут все».

Путин моментально отреагировал на слова Чернышенко - вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки». Российский лидер отметил, что слова вице-премьера прозвучали будто бы «о людях, которых мы там не хотим видеть». Он посоветовал относиться к людям, как к своим близким, чтобы работа получалась лучше, пишет «РИА Новости».

Долина Гейзеров - одно из крупнейших гейзерных полей в мире. Расположена она на Камчатке, в Кроноцком государственном биосферном заповеднике. Долина Гейзеров причислена к одному из «семи чудес России».

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