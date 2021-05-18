Владимир Путин «прорекламировал» мороженое и обрек его на бешеную популярность в Китае

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В Китае стало популярно мороженое, которое президент РФ Владимир Путин дважды привозил в подарок председателю КНР Си Цзиньпину и угощал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019.

После этого в Поднебесной прочитали этикетку и запомнили название. Российское мороженное «Коровка из Кореновки» обрело бешеную популярность в Китае. Здесь даже появилась подделка с этикеткой «любимое мороженое Путина». Позже продажу контрафакта удалось остановить, пишет «РИА Новости».