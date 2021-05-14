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Виктора Медведчука заставили сдать загранпаспорт и надеть браслет

Артем Денисов
14 мая, 2021 01:07
1 мин
Артем Денисов
14 мая, 2021 01:07
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отправлен под домашний арест.

Согласно решению Печерского районного суда, депутат будет находиться под арестом до 9 июля по делу о государственной измене. Политику круглосуточно запрещено покидать место жительства. Он должен являться по вызову в правоохранительные органы, носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

Обвинение объясняло требование ареста тем, что Медведчук может скрыться от следствия и оказать давление на других фигурантов дела, сообщает РБК.

Обвинения в госизмене, которые были предъявлены на Украине лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку и члену политсовета ОПЗЖ Тарасу Козаку, - очередной шаг на пути превращения страны в тоталитарное государство, сообщила депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Елена Панина.

Ранее по теме:  Украинские власти решили «добить» Виктора Медведчука проверенным способом
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