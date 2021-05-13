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Украинские власти решили «добить» Виктора Медведчука проверенным способом

Артем Денисов
13 мая, 2021 01:02
1 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 01:02
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Офис генпрокурора Украины заявил, что лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время депутат находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Как сообщил адвокат украинского политика, судебное заседание по избранию меры пресечения может пройти уже 13 мая, передает «Интерфакс-Украина».

Обвинения в госизмене, которые были предъявлены на Украине лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку и члену политсовета ОПЗЖ Тарасу Козаку, - очередной шаг на пути превращения страны в тоталитарное государство, сообщила депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Елена Панина.

Ранее по теме:  В Госдуме обвинения против Виктора Медведчука назвали «репрессиями»
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