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Политика
Украинские власти решили «добить» Виктора Медведчука проверенным способом
13 мая, 2021 01:02
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Kremlin Pool/Global Look Press
Офис генпрокурора Украины заявил, что лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.
В настоящее время депутат находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Как сообщил адвокат украинского политика, судебное заседание по избранию меры пресечения может пройти уже 13 мая, передает «Интерфакс-Украина».
Обвинения в госизмене, которые были предъявлены на Украине лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку и члену политсовета ОПЗЖ Тарасу Козаку, - очередной шаг на пути превращения страны в тоталитарное государство, сообщила депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Елена Панина.
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