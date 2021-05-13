Украинские власти решили «добить» Виктора Медведчука проверенным способом

Политика

Офис генпрокурора Украины заявил, что лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

В настоящее время депутат находится в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Как сообщил адвокат украинского политика, судебное заседание по избранию меры пресечения может пройти уже 13 мая, передает «Интерфакс-Украина».

Обвинения в госизмене, которые были предъявлены на Украине лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку и члену политсовета ОПЗЖ Тарасу Козаку, - очередной шаг на пути превращения страны в тоталитарное государство, сообщила депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Елена Панина.