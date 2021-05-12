В Госдуме обвинения против Виктора Медведчука назвали «репрессиями»

Политика

Обвинения в госизмене, которые были предъявлены на Украине лидеру «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку и члену политсовета ОПЗЖ Тарасу Козаку, - очередной шаг на пути превращения страны в тоталитарное государство, сообщила депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Елена Панина.

По ее словам, «репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским». Панина не исключила, что «уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом «ручного управления» со стороны США».

Обвинения в госизмене, как считает депутат, «стало еще одним шагом на пути превращения Украины в тоталитарное государство», сообщает РИА «Новости».

Как сообщила ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, Медведчука и Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук якобы незаконно передавал Москве данные о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении, а также секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Теперь украинским депутатам грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук связал эскалацию в Донбассе с санкциями против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.