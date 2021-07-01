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Политика
Верховная Рада не включила русских в перечень «коренных народов» после Прямой линии Путина
1 июля, 2021 17:31
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Фото: shock.ee
Украинский парламент принял закон «О коренных народах Украины», внесенный в Верховную Раду главой страны Владимиром Зеленским. Он определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации.
На внеочередном заседании инициативу поддержали 326 парламентариев. Русские в перечень «коренных народов Украины» не попали.
Как подчеркивает РИА «Новости», теперь документ должен подписать сам Зеленский.
Накануне во время Прямой линии Владимира Путина, российский лидер заявил о намерении написать большую статью, посвященную взаимоотношениям с братским народом. Однако в ответ на это МИД Украины подчеркнул: «украинцы и русские — два разных народа, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы не РФ».
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