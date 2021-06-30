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Политика
В МИД Украины высказали отличную от мнения Владимира Путина мысль о «братстве» народов
30 июня, 2021 15:25
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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинцы и русские — единый народ. Глава ведомства республики Дмитрий Кулеба убеждён, что достичь взаимопонимания странам, несомненно, удалось бы, только есть нюанс.
«Украинцы и русские — два разных народа, они могли бы жить в духе добрососедства, если бы не РФ», — считает министр.
Ранее лидер РФ заявил о намерении написать большую статью, посвященную взаимоотношениям с Украиной.
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