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Политика
Вашингтон по инерции продолжит «искать поводы» для санкций против Москвы
6 июля, 2021 07:52
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Pixabay
США продолжат искать новые поводы для антироссийских санкций. При этом в Вашингтоне уже давно понимают бессмысленность такой политики, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, Вашингтон осознает, что санкционная политика в отношении Москвы исчерпана, но инерция не позволяет от нее отказаться.
Дипломат считает, что несмотря на «бесперспективность, бесполезность и безрезультатность» санкционной политики в отношении России, в США будут «искать поводы» для новых антироссийских рестрикций, пишет «ПолитЭксперт».
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