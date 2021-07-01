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Политика
В США ждут скорейшего расширения контактов с Россией
1 июля, 2021 07:27
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Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ Global Look press
В США ждут контактов с Россией, они должны стать продолжением российско- американского саммита в Женеве. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, президент США Джо Байден заинтересован в скорейшем расширении контактов с Россией. В них должны участвовать не только лидеры двух стран. Встречи с российской стороной должны проходить на разных уровнях, пишет «РИА Новости».
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