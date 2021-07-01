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Политика
На Украине указали США на их истинную проблему
1 июля, 2021 14:49
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Pixabay
В Киеве «разложили по полочкам» проблемы, которые представляют угрозу для США. Такую «работу» проделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия уже не является проблемой для США – это в прошлом. Серьезным оппонентом для Соединенных Штатов теперь будет Китай – это проблема будущего.
При этом он Кулеба также назвал проблему для Украины. Его насторожило высказывание американского президента Джо Байдена. Он сказал, «если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется». Украинский дипломат посчитал это «опасным нарративом» для Киева, пишет «РИА Новости».
Очередные хотелки: Украину возьмут в НАТО раньше, чем в Евросоюз.
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