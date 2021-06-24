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Политика
В столице Украины хотят снести памятник дружбы Москвы и Киева
24 июня, 2021 15:23
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Pixabay
В столице Украины хотят снести памятник, установленный в знак дружбы между Москвой и Киевом. С такой инициативой выступил депутат от «Европейской солидарности» Олег Левченко.
По его словам, «никакой дружбы с Россией нет», он назвал РФ врагом для Украины. Депутат предложил снести памятник, который был установлен в знак дружбы между Москвой и Киевом. Комиссия Киевского горсовета по вопросам собственности уже поддержала его проект, сообщает «RT».
Украина не платит и остается при этом участником союза с Россией.
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