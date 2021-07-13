В России усомнились в адекватности Владимира Зеленского
Предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока-2» является неадекватным. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Зеленский во время брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить вопрос строительства «Северного потока 2» в нормандском формате. Свою инициативу он объяснил угрозой безопасности Украины, которую несет газопровод.
Джабаров удивлен предложением Зеленского обсуждать коммерческие проекты в нормандском формате. Он предположил, что у украинского лидера «с головой не все в порядке», пишет «ПолитЭксперт».
Сенатор заявил, что Германия, скорее всего, «откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен».
Владимир Зеленский поехал в Германию «останавливать» «Северный поток – 2» даже после его запуска.