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Политика
Владимир Зеленский поехал в Германию «останавливать» «Северный поток – 2» даже после его запуска
12 июля, 2021 18:05
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
В ходе переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток – 2». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Встреча Зеленского и Меркель запланирована на вечер 12 июля. По словам Никифорова, украинский лидер будет пытаться остановить «Северный поток-2» даже после того как по трубопроводу пойдет газ.
Никифоров подчеркнул, что Зеленский будет доказывать вредоносность этого проекта, отметив, что остановка газопровода является программой максимум для украинского президента, пишет «РИА Новости».
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