В ООН не смогли ответить на вопрос о разнице посадок рейсов Ryanair в Минске и Берлине
В ООН уклонились от прямого ответа на вопрос о разнице между ситуациями с посадкой самолетов Ryanair в Минске и в Берлине.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга не стал отвечать на вопрос о том, в чем разница между аналогичными ситуациями. В Минске и Берлине фигурирует одна авиакомпания Ryanair. В обоих случаях озвучена угроза безопасности, которая потом не подтвердилась. Был факт отклонения от курса и посадка в аэропорту третьей страны.
Дюжаррик, сославшись на то, что не является экспертом во многих вопросах, порекомендовал обратиться за разъяснениями в ИКАО (Международная организация гражданской авиации), пишет «РИА Новости».
Как в Минске: еще один самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно посадили.
Инцидент произошел с рейсом, следовавший из Дублина в Краков. Самолет пришлось экстренно посадить в аэропорту Берлина. Ситуация развивалась по аналогии со случаем в Минске. Экипаж получил предупреждение от немецких диспетчеров о «возможной угрозе безопасности». Пассажиров сняли с рейса, чтобы «упростить их досмотр и проверку багажа».