Как в Минске: еще один самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно посадили
Еще один самолет ирландской авиакомпании Ryanair вынужден был совершить экстренную посадку из-за сообщения об угрозе взрыва на борту лайнера.
Инцидент произошел с рейсом, следовавший из Дублина в Краков. Самолет пришлось экстренно посадить в аэропорту Берлина. Ситуация развивалась по аналогии со случаем в Минске. Экипаж получил предупреждение от немецких диспетчеров о «возможной угрозе безопасности». Пассажиров сняли с рейса, чтобы «упростить их досмотр и проверку багажа».
На борту самолета находились 160 пассажиров. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Напомним, 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-29.