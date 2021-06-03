Новости – Политика
Политика
В МИД ответили на «неуклюжие» попытки Праги получить компенсацию от Москвы за взрывы во Врбетице
3 июня, 2021 14:38
1 мин
1 мин
Aleksander PolyakovGlobal Look Press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о «неуклюжих» попытках чешской стороны перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву.
Захарова прокомментировала заявления Праги о желании получить от Москвы компенсации за взрывы на складах с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Официальный представитель российского МИДа не нашла рациональное объяснение таким заявлениям. Она отметила абсурдность обвинений, напомнив, что расследование инцидента, в версиях которого в Чехии сами не могут разобраться, до сих пор не завершено, пишет «РИА Новости».
«Маразм»: Чехия не разобралась со взрывами на складах за 7 лет и опозорилась.
Ранее по теме: Президенту Чехии Милошу Земану грозит импичмент
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку