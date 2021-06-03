Президенту Чехии Милошу Земану грозит импичмент
Комитет по безопасности Сената Чешской республики инициировал процедуру импичмента президента страны Милоша Земана.
По словам председателя Сената Павла Фишера, Милош Земан не способен выполнять обязанности президента.
Предложение об освобождении Земана от обязанностей главы государства будет вынесено на голосование в Сенате Чехии на следующей неделе.
Как считают инициаторы импичмента, Земан дезориентирован в происходящих событиях и его заявления противоречат интересам страны. Фишер напомнил об инциденте со взрывами в 2014 году военных складов в деревне Врбетице. Земан рассказал о том, что у следствия есть несколько версий, а не только подозрения в причастности к этому происшествию российских спецслужб, пишет ТАСС.
Земан также заявил, что произошедшее могло быть попыткой скрыть нехватку оружия и списать недостачу. Такими высказываниями, по мнению председателя сенатского комитета, президент нанес ущерб интересам национальной безопасности Чехии.