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Политика
Милош Земан расстроен включением Россией в список недружественных стран Чехии
17 мая, 2021 07:35
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Michal KamarytCTK/Global Look press
Включение Чехии в список недружественных стран со стороны России - это ошибка. Об этом заявил чешский президент Милош Земан.
Такой шаг Земан посчитал преждевременным. Он выразил сожаление по этому поводу, отметив, что «делать недругов из бывших друзей – это ошибка».
Земан также прокомментировал ход расследования взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что по одной из версий произошедшее могло быть попыткой скрыть нехватку оружия и списать недостачу, пишет «ПолитЭксперт».
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