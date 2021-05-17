Милош Земан расстроен включением Россией в список недружественных стран Чехии

Политика

Включение Чехии в список недружественных стран со стороны России - это ошибка. Об этом заявил чешский президент Милош Земан.

Такой шаг Земан посчитал преждевременным. Он выразил сожаление по этому поводу, отметив, что «делать недругов из бывших друзей – это ошибка».

Земан также прокомментировал ход расследования взрывов на складах во Врбетице в 2014 году. Он заявил, что по одной из версий произошедшее могло быть попыткой скрыть нехватку оружия и списать недостачу, пишет «ПолитЭксперт».

Чехия «включила заднюю» в деле с «Росатомом».