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Политика
В МИД оценили сроки окончания санкций против России
7 июня, 2021 12:36
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Нужно быть реалистами - режим антироссийских санкций Запада останется навсегда. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
По его словам, против России, уже развернута серьезная работа. Новые ограничительные меры «держатся под сукном» и будут задействованы, когда это потребуется. Санкциями Запад пытается ослабить единство российского народа и маргинализировать Россию на международной арене.
Панкин призвал «быть реалистами», поскольку санкции были и будут всегда, пишет ТАСС.
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