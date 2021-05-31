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Политика
МИД России анонсировал «некомфортные сигналы» для США
31 мая, 2021 14:13
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена выяснилось, что повестки дня во многом не совпадают. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Рябкова, «повестки дня США и РФ не совпадают». Однако в российском внешнеполитическом ведомстве готовы реагировать на любую постановку вопросов с американской стороны.
При этом Рябков отметил, что американской стороне следует ожидать от Москвы «сигналов, которые будут для них некомфортны», сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
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