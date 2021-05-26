В Крыму решили идти наперекор мировому тренду и сделали предложение стране-изгою

Политика

Введение против Беларуси авиационные ограничения стали еще одним «сигналом» для авиации республики. Минску стоит запустить прямое авиасообщение с Крымским полуостровом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассаловустроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске - воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», - написал постпред на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Мурадова, новое авианаправление станет вектором «стратегического развития» и восстановления «общего цивилизационного и экономического пространства».

«В условиях нарастания западной агрессии и санкций против Белоруссии ничто не должно сдерживать развитие связей между Белоруссией и Крымом», - подчеркнул он.

Крым неоднократно предлагал Беларуси запустить прямое Ж/Д и авиасообщение, крымские объекты отдыха «ждут белорусских туристов», добавил Мурадов.

Отметим, за последние два дня более 20 стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью. Решения последовали вслед за инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил принудительную посадку в аэропорту Минска. При этом от действий белорусских властей пострадал основной авиаперевозчик республики - компания "Белавиа".