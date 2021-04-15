В Крыму готовы пресечь любые провокации Киева

Политика

Любые возможные провокации Киева на границе в Крыму готовы пресечь. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, жители Крыма находятся в безопасности благодаря работе силовых структур. Любые провокации, если на них решится Киев, на крымском участке российско-украинской границы будут пресечены.

«До нас им не дотянуться», приводит слова Константинова «РИА Новости».

Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат.