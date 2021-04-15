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Политика
В Крыму готовы пресечь любые провокации Киева
15 апреля, 2021 08:51
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Любые возможные провокации Киева на границе в Крыму готовы пресечь. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.
По его словам, жители Крыма находятся в безопасности благодаря работе силовых структур. Любые провокации, если на них решится Киев, на крымском участке российско-украинской границы будут пресечены.
«До нас им не дотянуться», приводит слова Константинова «РИА Новости».
Украина может начать боевые действия против Крыма. Война начнется с гибели украинских солдат.
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