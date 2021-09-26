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Политика
В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским
26 сентября, 2021 14:46
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фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом Песков отметил, что помехой является нежелание властей Украины выполнять минские соглашения. По его словам, Киев хочет заменить минские и парижские договоренности «чем-то еще, не называя это своими словами».
Также Песков в эфире канала «Россия 1» добавил, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и решить его можно только в том случае, если украинцы начнут диалог друг с другом.
В Кремле раскрыли детали о работе над безопасностью Владимира Путина.
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