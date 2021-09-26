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Политика
В Кремле раскрыли детали о работе над безопасностью Владимира Путина
26 сентября, 2021 14:30
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фото: Kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали о работе над безопасностью президента России Владимира Путина.
По его словам, безопасностью главы государства занимаются «те, кому это положено», - об этом Песков рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
Безопасность Путина обеспечивается постоянно, даже когда российский лидер находится в отпуске, - пишет «РИА Новости».
Владимир Путин прокомментировал почти 100-процентную победу Рамзана Кадырова на выборах.
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