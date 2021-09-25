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Политика
Владимир Путин прокомментировал почти 100-процентную победу Рамзана Кадырова на выборах
25 сентября, 2021 19:44
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов в Чеченской республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров набрал 99.7% голосов.
По словам Путина, результат, который на выборах набрал действующий глава Чечни, «может показаться нереалистичным», но если посмотреть с чего все начиналось и сравнить с тем, во что превратился Грозный и вся республика под руководством Кадырова, «то результат этого голосования будет понятен».
Путин отметил, что под руководством Кадырова была проделана колоссальная работа благодаря «таланту и трудолюбию чеченского народа» -, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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