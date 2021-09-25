Новости – Политика
Политика
Решать вам, но он достоин: Владимир Путин предложил кандидата на должность спикера Думы
25 сентября, 2021 18:52
1 мин
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру на пост спикера Госдумы VIII созыва. Об этом он заявил в ходе беседы с руководителями политических партий, прошедших в ГД.
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную Думу следующего, восьмого, созыва», - сказал Путин.
По словам Путина, Володин доказал свой профессионализм и грамотно выстроил работу со всеми фракциями. Также глава государства отметил работу Госдумы в сложных условиях пандемии коронавируса, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Геннадий Зюганов призвал Владимира Путина сделать «разворот» в пенсионной реформе.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости