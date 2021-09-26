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Политика
В Кремле рассказал о реакции Путина на ремарки Зеленского в свой адрес
26 сентября, 2021 15:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президента России Владимира Путина не задевают ремарки личного характера в его адрес, которые отпускают представители украинских властей и, в частности, президент страны Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, личностные ремарки украинских властей в адрес Путина вызывают лишь сожаление.
Песков отметил, что здравая логика диктует необходимость контактов двух соседних стран и их лидеров, однако реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока Киев придерживается существующей позиции.
В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским.
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